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В G7 зробили заяву щодо російської техніки біля українського кордону

Новость на русском → Україна, Понеділок 12 квітня 2021 23:45
В G7 зробили заяву щодо російської техніки біля українського кордону Фото: РФ усиливает присутствие на украинской границе (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Даша Харченко

Міністри закордонних справ Канади, Франції Німеччини, Італії, Японії, Великобританії та США (G7) та Високий представник ЄС зробили заяву у зв'язку з нарощуванням російських військових сил на кордоні з Україною та в анексованому Криму. Вони заявили про стурбованість.

Заява викладена на сайті Держдепу США.

Сторони висловили "непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах". Вони додали, що підтримують стриману позицію України.

"Ці широкомасштабні переміщення військ без попереднього повідомлення представляють загрожуючу та дестабілізуючу діяльність. Ми закликаємо Росію припинити провокації та негайно деескалювати напруженість відповідно до своїх міжнародних зобов'язань. Зокрема, ми закликаємо Росію дотримуватися принципів та зобов’язань ОБСЄ, які вона підписала щодо прозорості військових рухів, та реагувати на процедуру, встановлену главою III Віденського документа", - йдеться в повідомленні.

Дипломати зауважили на глибокій вдячність та постійній підтримці зусиль Франції та Німеччини через Нормандський процес для забезпечення повного виконання Мінських домовленостей.

Раніше в ТКГ заявили, що Росія стягує війська до українського кордону.

Водночас президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова до вторгнення Росії, якщо воно станеться. Зеленський розуміє, що вторгнення Росії є цілком можливим сценарієм.

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