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G7: санкции против России учитывают минимизацию ущерба мировой экономике

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Вашингтон, Четверг 21 апреля 2022 07:37
G7: санкции против России учитывают минимизацию ущерба мировой экономике Страны Большой семерки (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Все санкции, введенные странами "Большой семерки" против России из-за полномасштабного вторжения в Украину, были разработаны с учетом минимизации ущерба мировой экономике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу G7.

"Мы разработали наши санкции так, чтобы они имели строго целенаправленный характер, с целью минимизации вреда третьим странам и мировой экономике», — говорится в сообщении.

Главы финансовых ведомств "Большой семерки" отметили, что из антироссийских санкций были исключены ключевая сельскохозяйственная продукция и гуманитарные предметы первой необходимости.

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