G7: санкції проти Росії враховують мінімізацію збитку світовій економіці

Всі санкції, введені країнами "Великої сімки" проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну, були розроблені з урахуванням мінімізації збитку світовій економіці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу G7.

"Ми розробили наші санкції так, щоб вони мали строго цілеспрямований характер, з метою мінімізації шкоди третім країнам і світовій економіці", — йдеться в повідомленні.

Глави фінансових відомств "Великої сімки" відзначили, що з антиросійських санкцій були виключені ключова сільськогосподарська продукція і гуманітарні предмети першої необхідності.