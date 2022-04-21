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G7: санкції проти Росії враховують мінімізацію збитку світовій економіці

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Вашингтон, Четвер 21 квітня 2022 07:37
G7: санкції проти Росії враховують мінімізацію збитку світовій економіці Країни Великої сімки (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Всі санкції, введені країнами "Великої сімки" проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну, були розроблені з урахуванням мінімізації збитку світовій економіці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу G7.

"Ми розробили наші санкції так, щоб вони мали строго цілеспрямований характер, з метою мінімізації шкоди третім країнам і світовій економіці", — йдеться в повідомленні.

Глави фінансових відомств "Великої сімки" відзначили, що з антиросійських санкцій були виключені ключова сільськогосподарська продукція і гуманітарні предмети першої необхідності.

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