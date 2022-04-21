G7: санкції проти Росії враховують мінімізацію збитку світовій економіці
Країни Великої сімки (Фото: gettyimages.com)
Всі санкції, введені країнами "Великої сімки" проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну, були розроблені з урахуванням мінімізації збитку світовій економіці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу G7.
"Ми розробили наші санкції так, щоб вони мали строго цілеспрямований характер, з метою мінімізації шкоди третім країнам і світовій економіці", — йдеться в повідомленні.
Глави фінансових відомств "Великої сімки" відзначили, що з антиросійських санкцій були виключені ключова сільськогосподарська продукція і гуманітарні предмети першої необхідності.
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