G7 не розморозить активи, поки РФ сама не виплатить Україні компенсації, - Bloomberg

Міністри фінансів країн "Великої сімки" вранці планують підписати комюніке і закласти основу для використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні.

"Ми обговорюємо потенційні схеми спрямування надзвичайних доходів, одержуваних від заморожених російських суверенних активів, на благо України", - йдеться в проєкті комюніке.

Міністри відчувають прогрес у питанні активів РФ

Водночас у тексті йдеться про те, що згідно з відповідними правовими системами суверенні активи Росії в національних юрисдикціях залишатимуться замороженими доти, доки РФ не заплатить за шкоду, яку вона заподіяла Україні.

Міністри збираються обговорити Україну в суботу. Водночас міністр фінансів Канади Христя Фріланд визнала прогрес у дискусіях про долю російських активів і додала, що G7 ще не досягла мети, але вона дуже оптимістично налаштована, що цього вдасться домогтися.