UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

G7 не розморозить активи, поки РФ сама не виплатить Україні компенсації, - Bloomberg

Архівне фото: G7 вирішує долю російських активів (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Члени "Великої сімки" не планують розморожувати активи Російської Федерації, доки держава-агресор самостійно не виплатить Україні компенсації за завдані війною збитки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Міністри фінансів країн "Великої сімки" вранці планують підписати комюніке і закласти основу для використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні.

"Ми обговорюємо потенційні схеми спрямування надзвичайних доходів, одержуваних від заморожених російських суверенних активів, на благо України", - йдеться в проєкті комюніке. 

Міністри відчувають прогрес у питанні активів РФ

Водночас у тексті йдеться про те, що згідно з відповідними правовими системами суверенні активи Росії в національних юрисдикціях залишатимуться замороженими доти, доки РФ не заплатить за шкоду, яку вона заподіяла Україні. 

Міністри збираються обговорити Україну в суботу. Водночас міністр фінансів Канади Христя Фріланд визнала прогрес у дискусіях про долю російських активів і додала, що G7 ще не досягла мети, але вона дуже оптимістично налаштована, що цього вдасться домогтися.

Використання активів РФ

Країни Заходу заморозили російські активи після початку вторгнення в Україну і йдеться про близько 300 млрд доларів. При цьому їх поки що не планують конфіскувати на користь України.

Раніше Reuters писало, що на зустрічі фінансових керівників членів G7 в Італії буде зроблено спробу знайти спільний знаменник щодо подальшої долі російських активів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяG7Війна в Україні