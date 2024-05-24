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G7 не разморозит активы, пока РФ сама не выплатит Украине компенсации, - Bloomberg

Архивное фото: G7 решает судьбу российских активов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Члены "Большой семерки" не планируют размораживать активы Российской Федерации, пока государство-агрессор самостоятельно не выплатит Украине компенсации за нанесенный войной ущерб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Министры финансов стран "Большой семерки" утром планируют подписать коммюнике и заложить основу для использования прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине.

"Мы обсуждаем потенциальные схемы направления чрезвычайных доходов, получаемых от замороженных российских суверенных активов, на благо Украины", - говорится в проекте коммюнике. 

Министры ощущают прогресс в вопросе активов РФ

В то же время в тексте говорится о том, что согласно соответствующим правовым системам суверенные активы России в национальных юрисдикциях будут оставаться замороженными до тех пор, пока РФ не заплатит за ущерб, который она причинила Украине. 

Министры собираются обсудить Украину в субботу. В то же время министр финансов Канады Христя Фриланд признала прогресс в дискуссиях о судьбе российских активов и добавила, что G7 еще не достигла цели, но она очень оптимистично настроена, что этого удастся добиться.

Использование активов РФ

Страны Запада заморозили российские активы после начала вторжения в Украину и речь идет об около 300 млрд долларов. При этом их пока что не планируют конфисковать в пользу Украины.

Ранее Reuters писало, что на встрече финансовых руководителей членов G7 в Италии будет предпринята попытка найти общий знаменатель относительно дальнейшей судьбы российских активов.

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