G7 проведет встречу из-за вторжения России в Украину

Группа "Большой семерки" (G7) проведет онлайн встречу относительно полномасштабного вторжения России в Украину. Переговоры состояться в среду, 16 марта.

Об этом заявил министр финансов Японии Шуничи Судзуки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Однако Судзуки не уточнил, будет ли встреча проводиться среди финансовых лидеров G7 или других представителей.

Встреча "Большой семерки" состоится после 14:00 по киевскому времени.