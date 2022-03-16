G7 проведе зустріч через вторгнення Росії в Україну

Про це заявив міністр фінансів Японії Шуничі Судзукі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Однак Судзукі не уточнив, чи буде зустріч проводитися серед фінансових лідерів G7 або інших представників.

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