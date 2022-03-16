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G7 проведет встречу из-за вторжения России в Украину

Новина українською →
Пекин, Среда 16 марта 2022 08:30
G7 проведет встречу из-за вторжения России в Украину Фото: министр финансов Японии Шуничи Судзуки (flickr.com/worldeconomicforum)
Автор: Валерия Полищук

Группа "Большой семерки" (G7) проведет онлайн встречу относительно полномасштабного вторжения России в Украину. Переговоры состояться в среду, 16 марта.

Об этом заявил министр финансов Японии Шуничи Судзуки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Однако Судзуки не уточнил, будет ли встреча проводиться среди финансовых лидеров G7 или других представителей.

Встреча "Большой семерки" состоится после 14:00 по киевскому времени.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. Война против Украины продолжается уже 21 день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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