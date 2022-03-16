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G7 проведе зустріч через вторгнення Росії в Україну

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Пекін, Середа 16 березня 2022 08:30
G7 проведе зустріч через вторгнення Росії в Україну Фото: міністр фінансів Японії Шуничі Судзукі (flickr.com/worldeconomicforum)
Автор: Валерія Поліщук

Група "Великої сімки" (G7) проведе онлайн зустріч щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Переговори відбудуться в середу, 16 березня.

Про це заявив міністр фінансів Японії Шуничі Судзукі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Однак Судзукі не уточнив, чи буде зустріч проводитися серед фінансових лідерів G7 або інших представників.

Зустріч "Великої сімки" відбудеться після 14:00 за київським часом.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Війна проти України триває вже 21 день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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