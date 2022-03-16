G7 проведе зустріч через вторгнення Росії в Україну
Фото: міністр фінансів Японії Шуничі Судзукі (flickr.com/worldeconomicforum)
Група "Великої сімки" (G7) проведе онлайн зустріч щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Переговори відбудуться в середу, 16 березня.
Про це заявив міністр фінансів Японії Шуничі Судзукі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Однак Судзукі не уточнив, чи буде зустріч проводитися серед фінансових лідерів G7 або інших представників.
Зустріч "Великої сімки" відбудеться після 14:00 за київським часом.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Війна проти України триває вже 21 день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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