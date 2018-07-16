G7 закликала Росію до співпраці зі слідством із катастрофи MH17 на Донбасі

Глави МЗС "Великої сімки" назвали висновки JIT про роль Росії у збиванні боїнга переконливими і такими, що "глибоко непокоять"

Глави міністерств закордонних справ "Великої сімки" (G7) закликали Росію до співпраці зі слідством у встановленні істини щодо катастрофи малайзійського боїнга МН17, збитого в липні 2014 року над Донбасом. Про це йдеться в заяві G7 напередодні річниці катастрофи.

Міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки та високий представник Європейського союзу заявили, що єдині в максимальному засудженні збиття цивільного літака, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур 17 липня 2014 року.

"Ми повністю підтримуємо роботу Об'єднаної слідчої групи (JIT) незалежного кримінального розслідування під керівництвом Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії та України. Висновки JIT про роль Росії у збиванні MH17 є переконливими, значними і глибоко непокоять", - йдеться в заяві.

У ній також висловлюється підтримка Австралії та Нідерландам у їхньому заклику до Росії в повній мірі співпрацювати зі слідством у встановленні істини, враховуючи її роль у катастрофі.

"Ми виступаємо проти безкарності тих, хто бере участь в агресивних діях, загрожують міжнародному порядку в будь-який час і за будь-яких обставин", - йдеться в заяві.

Крім того, глави МЗС G7 заявили, що винний у "стрільбі або запуску ракети "Бук" російського походження, якою був збитий цивільний літак, має відповідати".

Нагадаємо, в червні лідери Євросоюзу закликали Російську Федерацію визнати відповідальність за катастрофу МН17 на Донбасі.