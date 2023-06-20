UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В G7 пообіцяли посилити боротьбу з ракетним виробництвом РФ

Фото: G7 обіцяє боротися з ракетним сектором РФ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Посли країн "Великої сімки" пообіцяли посилити зусилля по позбавленню Росії доступу до високотехнологічних компонентів, за допомогою яких вона виробляє ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву послів в Twitter.

Посли заявили про свою підтримку українцям, які живуть в постійній загрозі від російських обстрілів.

"Ми подвоюємо наші зусилля, щоб позбавити Росію компонентів, які вона використовує для ударів по цивільному населенню та інфраструктурі України", - зазначили вони.

Іноземні компоненти в російських ракетах

Країни-союзники вже ввели низку санкцій проти РФ, які мали б унеможливити постачання іноземних компонентів, що використовуються для створення ракет та ударних БПЛА.

Однак, в російських ракетах все ще знаходять іноземні технології. Наприклад, під час удару по Кривому Рогу, під час якого була зруйнована багатоповерхівка, у одній з ракет було приблизно 50 іноземних компонентів.

За інформацією Офіса президента, ЄС вже працює над тим, щоб заборонити продаж, постачання, передачу або експорт певних технологій і товарів у треті країни, що значно ускладнить процес обходу санкцій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
G7