В G7 пообіцяли посилити боротьбу з ракетним виробництвом РФ

Посли заявили про свою підтримку українцям, які живуть в постійній загрозі від російських обстрілів.

"Ми подвоюємо наші зусилля, щоб позбавити Росію компонентів, які вона використовує для ударів по цивільному населенню та інфраструктурі України", - зазначили вони.

Іноземні компоненти в російських ракетах

Країни-союзники вже ввели низку санкцій проти РФ, які мали б унеможливити постачання іноземних компонентів, що використовуються для створення ракет та ударних БПЛА.

Однак, в російських ракетах все ще знаходять іноземні технології. Наприклад, під час удару по Кривому Рогу, під час якого була зруйнована багатоповерхівка, у одній з ракет було приблизно 50 іноземних компонентів.

За інформацією Офіса президента, ЄС вже працює над тим, щоб заборонити продаж, постачання, передачу або експорт певних технологій і товарів у треті країни, що значно ускладнить процес обходу санкцій.

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