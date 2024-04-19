G7 пообіцяла запровадити нові санкції проти країн, які допомагають Росії

У заяві зазначено, що G7 прихильна повному здійсненню і забезпеченню дотримання санкцій щодо Росії та вжиттю нових заходів у міру необхідності.

"Ми продовжимо протидіяти в тісній співпраці з третіми країнами будь-яким спробам обійти наші санкції та експортні обмеження. Ми закликаємо фінансові установи утриматися від підтримки російської оборонно-промислової бази, і ми вживемо відповідних кроків, які відповідають нашій правовій системі, щоб присікти і стримати таку поведінку", - заявили глави МЗС.

Також представники Великої сімки пообіцяли запровадити додаткові санкції щодо компаній і приватних осіб у третіх країнах, які допомагають Росії купувати інструменти та інше обладнання, що сприяє виробництву російської зброї.

Стеля цін на нафту

Також у G7 пообіцяли продовжити чинити суттєвий тиск на доходи Росії від енергетичного та інших секторів.

"Ми закликаємо всі країни скоротити імпорт з Росії, які підтримують її війну. Ми продовжимо робити кроки щодо посилення дотримання і забезпечення дотримання обмеження цін на нафту", - заявили міністри.

Чиновники реагуватимуть на порушення стелі цін на нафту, зокрема шляхом введення додаткових заходів санкцій щодо тих, хто займається обманними методами під час транспортування російської нафти, а також проти мереж, які Росія розробила для отримання додаткових доходів від порушень стелі цін на нафту.

Санкції проти енергосфери РФ

"Велика сімка" планує продовжувати перешкоджати розвитку майбутніх енергетичних проєктів Росії і перешкоджати розвитку нею альтернатив транспортуванню енергоносіїв та інших послуг.

Міністри привітали кроки, які нещодавно зробили Британія і США, а саме санкції щодо російських недорогоцінних металів на своїх біржах.