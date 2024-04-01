Росія переплачує 60%: британська розвідка про санкції проти військової промисловості

Санкції продовжуватимуть підривати ключові ресурси для російської оборонної промисловості. Ізоляція Росії обмежує кількість країн, з якими вона може безпосередньо торгувати, що збільшує час та вартість придбання товарів, які вона колись могла купувати вільно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, дослідження Інституту економік, що розвиваються, Банку Фінляндії показує, що треті країни стягують надбавку до ціни понад 60% за експорт деяких підсанкційних товарів на територію Росії.

За даними британської розвідки, хоча Росія збільшила виробництво ключових боєприпасів, які найчастіше використовуються в Україні, таких як артилерійські снаряди, санкції, швидше за все, вплинуть на більш досконалі та складні системи озброєнь Росії. Ці системи у виробництві та розробці майже напевно все більше покладаються на іноземні компоненти та технології.

Крім того, санкції продовжать порушувати як попит, так і пропозицію російського експорту озброєнь, а також суттєво ускладнювати механізми платежів до Росії. Це майже напевно сприяло значному скороченню російського експорту зброї і збільшенню затримок поставок, у тому числі деяким з найважливіших клієнтів зброї, що залишилися, зазначають у Міноборони Британії.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу, частка Росії у світовій торгівлі зброєю впала до 11% у період з 2019 до 2023 року порівняно з 21% у період з 2014 по 2018 рік.

Компоненти для зброї

Нагадаємо, попри західні санкції проти РФ у ракетах і безпілотниках, які терористичний путінський режим використовує проти України, продовжують знаходити десятки компонентів, вироблених у країнах Заходу.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що у російських "Кинджалах" виявлено щонайменше 49 типів компонентів, які Росія не виробляє, а у Х-101 - щонайменше 53 типи таких компонентів. Він закликав до розширення санкцій і забезпечення відповідальності за схеми їхнього обходу.