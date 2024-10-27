G7 пообіцяла запобігти ухиленню РФ від санкцій на нафту

"Ми, як і раніше, віддані прийняттю подальших ініціатив у відповідь на порушення обмежень цін на нафту", - йдеться у спільній заяві після зустрічі у Вашингтоні.

Видання зазначає, що у грудні 2022 року країни G7, ЄС та Австралія домовилися чинити тиск на покупців російської нафти, щоб вони не перевищували певної цінової стелі.

Угода мала на меті обмежити продажі та доходи РФ від нафти, яку країна-агресор продає, але при цьому не обмежувати експорт настільки різко, щоб це не призвело до різкого зростання світових цін на нафту.

Однак деякі країни, зокрема Китай, продовжує імпортувати сиру нафту РФ, не дотримуючись цінової стелі.

The Guardian додало, що після зустрічі у Вашингтоні міністри фінансів країн G7 заявили також про те, що вживуть додаткових заходів для збільшення "витрат Росії за використання тіньового флоту для обходу санкцій".

Чиновники стверджують, що Росія використовувала свій флот тіньових танкерів, багато з яких старі, немарковані та погано обслуговуються, щоб обійти санкції, перевозячи нафту без належного декларування вантажу чи маршрутів.

Крім того, іноді танкери завантажують або перевантажують вантаж у море, щоб уникнути небажаної уваги.

Видання пише, що США та ЄС ввели санкції проти кількох із цих суден та їх власників, зокрема проти російської державної морської компанії "Совкомфлот".

Крім цього, міністри країн G7 заявили, що мають намір "активізувати зусилля щодо запобігання підтримці фінансових інститутів в ухиленні Росії від наших санкцій".

За даними Управління США з контролю за іноземними активами, російські фінансові установи створили мережу зарубіжних дочірніх компаній для сприяння купівлі або продажу товарів, що підпадають під санкції.

На зустрічі в суботу до міністрів країн G7 приєдналися глави центральних банків семи країн, а також високопосадовці Міжнародного валютного фонду, Світового банку та Організації економічного співробітництва та розвитку.