G7 пообещала предотвратить уклонение РФ от санкций на нефть

"Мы по-прежнему привержены принятию дальнейших инициатив в ответ на нарушение ограничений цен на нефть", - говорится в совместном заявлении после встречи в Вашингтоне.

Издание отмечает, что в декабре 2022 года страны G7, ЕС и Австралия договорились оказать давление на покупателей российской нефти, чтобы они не превышали определенный ценовой потолок.

Соглашение имело цель ограничить продажи и доходы РФ от нефти, которую страна-агрессор продает, но при этом не ограничивать экспорт настолько резко, чтобы это не привело к резкому росту мировых цен на нефть.

Однако некоторые страны, в том частности Китай, продолжает импортировать сырую нефть РФ, не соблюдая ценовой потолок.

The Guardian добавило, что после встречи в Вашингтоне министры финансов стран G7 заявили также о том, что примут дополнительные меры для увеличения "издержек России за использование теневого флота для обхода санкций".

Чиновники утверждают, что Россия использовала свой флот теневых танкеров, многие из которых старые, немаркированные и плохо обслуживаемые, чтобы обойти санкции, перевозя нефть без надлежащего декларирования груза или маршрутов.

Кроме того, иногда танкеры загружают или перегружают груз в море, чтобы избежать нежелательного внимания.

Издание пишет, что США и ЕС ввели санкции против нескольких из этих судов и их владельцев, в частности против российской государственной морской компании "Совкомфлот".

Помимо этого, министры стран G7 заявили, что намерены "активизировать усилия по предотвращению поддержки финансовых институтов в уклонении России от наших санкций".

По данным Управления США по контролю за иностранными активами, российские финансовые учреждения создали сеть зарубежных дочерних компаний для содействия покупке или продаже подпадающих под санкции товаров.

На встрече в субботу к министрам стран G7 присоединились главы центральных банков семи стран, а также высокопоставленные должностные лица Международного валютного фонда, Всемирного банка и Организации экономического сотрудничества и развития.