G7 погрожує Росії санкціями у разі відмови припинити вогонь, - Reuters

Країни G7 попереджують Росію, що можуть запровадити нові санкції. Це станеться у випадку, якщо Москва не погодить припинити вогонь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та The Guardian.

Заява "Великої сімки" все ще потребує схвалення міністрів закордонних справ на зустрічі перед завершенням переговорів.

"Члени G7 закликали Росію відповісти взаємністю, погодившись на припинення вогню на рівних умовах і дотримуючись його в повному обсязі", - йдеться у заяві міністрів.

У комюніке члени G7 наголосили на необхідності надійних "механізмів безпеки" для забезпечення припинення вогню між Україною та Росією.

"Вони підкреслили, що будь-яке припинення вогню має дотримуватися, і наголосили на необхідності надійних і надійних домовленостей у сфері безпеки, щоб гарантувати, що Україна зможе стримувати і захищатися від будь-яких відновлених актів агресії", - заявили вони.

