G7 угрожает России санкциями в случае отказа прекратить огонь, - Reuters

Страны G7 предупреждают Россию, что могут ввести новые санкции. Это произойдет в случае, если Москва не согласится прекратить огонь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и The Guardian .

Заявление "Большой семерки" все еще требует одобрения министров иностранных дел на встрече перед завершением переговоров.

"Члены G7 призвали Россию ответить взаимностью, согласившись на прекращение огня на равных условиях и соблюдая его в полном объеме", - говорится в заявлении министров.

В коммюнике члены G7 отметили необходимость надежных "механизмов безопасности" для обеспечения прекращения огня между Украиной и Россией.

"Они подчеркнули, что любое прекращение огня должно соблюдаться, и подчеркнули необходимость надежных и надежных договоренностей в сфере безопасности, чтобы гарантировать, что Украина сможет сдерживать и защищаться от любых возобновленных актов агрессии", - заявили они.