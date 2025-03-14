G7 угрожает России санкциями в случае отказа прекратить огонь, - Reuters
Страны G7 предупреждают Россию, что могут ввести новые санкции. Это произойдет в случае, если Москва не согласится прекратить огонь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и The Guardian.
Заявление "Большой семерки" все еще требует одобрения министров иностранных дел на встрече перед завершением переговоров.
"Члены G7 призвали Россию ответить взаимностью, согласившись на прекращение огня на равных условиях и соблюдая его в полном объеме", - говорится в заявлении министров.
В коммюнике члены G7 отметили необходимость надежных "механизмов безопасности" для обеспечения прекращения огня между Украиной и Россией.
"Они подчеркнули, что любое прекращение огня должно соблюдаться, и подчеркнули необходимость надежных и надежных договоренностей в сфере безопасности, чтобы гарантировать, что Украина сможет сдерживать и защищаться от любых возобновленных актов агрессии", - заявили они.
Напомним, в состав G7 входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США. С 12 по 14 марта министры иностранных дел G7 собрались в канадском городе Ла-Мальбе. Канада сейчас председательствует в "Большой семерке".
Ранее издание Reuters писало, что новые санкции против России не будут упоминаться в итоговом коммюнике по итогам встречи министров G7. Однако отмечалось, что в совместном заявлении будет указана необходимость надежных гарантий безопасности для Украины, чтобы обеспечить соблюдение режима тишины.
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