G7 планує зміцнити глобальну фінансову систему на тлі проблем у банках

Міністр фінансів Японії Сунічі Судзукі припустив, що поширення послуг соціальних мереж та інтернет-банкінгу почасти вплинуло на недавні банкрутства банків у США.

Країни проведуть обговорення з огляду на поточну фінансову ситуацію, сказав Судзукі журналістам перед зустріччю в Ніїгаті, Японія.

З початку березня в США збанкрутували чотири регіональні кредитори, у тому числі First Republic Bank, що стало другим за величиною банкрутством банку в історії США.

У квітні країни Великої сімки пообіцяли бути готовими вжити відповідних заходів для підтримки стабільності та стійкості світової фінансової системи.

Газета Nikkei повідомила у вівторок, що міністри "Великої сімки" викладуть плани щодо запобігання вилученню банківських вкладів, які призвели до краху Silicon Valley Bank.

Окремо Судзукі перерахував різні глобальні економічні виклики, які також обговорюватимуться у Ніїгаті, включаючи підтримку України та боргові проблеми у країнах із низьким та середнім рівнем доходу. За його словами, на порядку денному також є зміна клімату, глобальна охорона здоров'я та економічна безпека.

"Я хочу, щоб ця зустріч пройшла успішно з погляду співпраці з іншими країнами", - сказав він.