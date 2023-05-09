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G7 планує зміцнити глобальну фінансову систему на тлі проблем у банках

Фото: G7 обговорить сильнішу фінансову систему (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Країни "Великої сімки" обговорять, як ще більше зміцнити глобальну фінансову систему на зустрічі керівників фінансових лідерів цього тижня у Японії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Міністр фінансів Японії Сунічі Судзукі припустив, що поширення послуг соціальних мереж та інтернет-банкінгу почасти вплинуло на недавні банкрутства банків у США.

Країни проведуть обговорення з огляду на поточну фінансову ситуацію, сказав Судзукі журналістам перед зустріччю в Ніїгаті, Японія.

З початку березня в США збанкрутували чотири регіональні кредитори, у тому числі First Republic Bank, що стало другим за величиною банкрутством банку в історії США.

У квітні країни Великої сімки пообіцяли бути готовими вжити відповідних заходів для підтримки стабільності та стійкості світової фінансової системи.

Газета Nikkei повідомила у вівторок, що міністри "Великої сімки" викладуть плани щодо запобігання вилученню банківських вкладів, які призвели до краху Silicon Valley Bank.

Окремо Судзукі перерахував різні глобальні економічні виклики, які також обговорюватимуться у Ніїгаті, включаючи підтримку України та боргові проблеми у країнах із низьким та середнім рівнем доходу. За його словами, на порядку денному також є зміна клімату, глобальна охорона здоров'я та економічна безпека.

"Я хочу, щоб ця зустріч пройшла успішно з погляду співпраці з іншими країнами", - сказав він.

Нагадаємо, за оцінками НБУ, потенційне розгортання банківської кризи у провідних країнах у разі виходу з-під контролю державних регуляторів може суттєво уповільнити світову економічну активність, загальмувати міжнародну торгівлю, погіршити доступ до ринку капіталів.

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