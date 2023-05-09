G7 планирует укрепить глобальную финансовую систему на фоне проблем в банках

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки предположил, что распространение услуг социальных сетей и интернет-банкинга отчасти повлияло на недавние банкротства банков в США.

Страны проведут обсуждения, принимая во внимание текущую финансовую ситуацию, сказал Судзуки журналистам перед встречей в Ниигате, Япония.

С начала марта в США обанкротились четыре региональных кредитора, в том числе First Republic Bank, что стало вторым по величине банкротством банка в истории США.

В апреле страны Большой семерки пообещали быть готовыми принять соответствующие меры для поддержания стабильности и устойчивости мировой финансовой системы.

Газета Nikkei сообщила во вторник, что министры "Большой семерки" изложат планы по предотвращению изъятий банковских вкладов, которые привели к краху Silicon Valley Bank.

Отдельно Судзуки перечислил различные глобальные экономические вызовы, которые также будут обсуждаться в Ниигате, включая поддержку Украины и долговые проблемы в странах с низким и средним уровнем дохода. По его словам, на повестке дня также находятся изменение климата, глобальное здравоохранение и экономическая безопасность.

"Я хочу, чтобы эта встреча прошла успешно с точки зрения сотрудничества с другими странами", - сказал он.