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G7 планує надіслати "жорстке попередження" банкам Китаю через допомогу РФ

Фото: G7 пригрозить банкам Китаю наслідками за співпрацю з РФ (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Країни "Групи семи" (G7) планують надіслати китайським банкам "жорстке попередження" щодо наслідків допомоги РФ в обході санкцій за агресію проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними Reuters, очікується, що лідери G7 на саміті 13-15 червня в Італії під час своїх закритих зустрічей зосередяться на загрозі, яку становить зростаюча китайсько-російська торгівля для війни в Україні, і на тому, що з цим робити.

За словами неназваного американського чиновника, який брав участь у плануванні саміту, а також іншого поінформованого джерела Reuters, результатом цих розмов, швидше за все, стануть публічні заяви щодо невеликих китайських банків.

Однак, за даними Reuters, країни G7 не будуть вживати жодних негайних каральних заходів (наприклад, блокування доступу до SWIFT) проти будь-яких китайських банків на саміті. Крім того, лідери G7 зосередяться саме на малих фінустановах, а не на найбільших банках Китаю.

Наразі переговори про точний формат і зміст попередження все ще тривають, кажуть неназвані джерела Reuters. Про плани лідерів G7 обговорити цю тему на саміті в Італії раніше публічно не повідомлялося.

Співпраця Китаю та РФ

Офіційно Китай не займає ні чию сторону у війні РФ проти України, але продовжує співпрацювати з Росією після повномасштабного вторгнення. Ба більше, торгівля між Китаєм та РФ за роки війни лише посилюється. У 2023 році вона досягла рекордних 240 млрд доларів. Це більш ніж удвічі перевищує показник 2020 року.

Минулого грудня президент США видав указ про посилення санкцій проти іноземних банків, які допомагають Росії. Це вплинуло на співпрацю китайських банків з РФ.

Як розповідав Bloomberg, тепер для торгівлі з Китаєм російські компанії використовують криптовалюту та бартер.

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