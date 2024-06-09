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G7 планирует отправить "жесткое предупреждение" банкам Китая из-за помощи РФ

Фото: G7 пригрозит банкам Китая последствиями за сотрудничество с РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Страны "Группы семи" (G7) планируют направить китайским банкам "жесткое предупреждение" о последствиях помощи РФ в обходе санкций за агрессию против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным Reuters, ожидается, что лидеры G7 на саммите 13-15 июня в Италии во время своих закрытых встреч сосредоточатся на угрозе, которую представляет растущая китайско-российская торговля для войны в Украине, и на том, что с этим делать.

По словам неназванного американского чиновника, участвовавшего в планировании саммита, а также другого информированного источника Reuters, результатом этих разговоров, скорее всего, станут публичные заявления в отношении небольших китайских банков.

Однако, по данным Reuters, страны G7 не будут принимать никаких немедленных карательных мер (например, блокировки доступа к SWIFT) против каких-либо китайских банков на саммите. Кроме того, лидеры G7 сосредоточатся именно на малых финучреждениях, а не на крупнейших банках Китая.

Переговоры о точном формате и содержании предупреждения все еще продолжаются, говорят неназванные источники Reuters. О планах лидеров G7 обсудить эту тему на саммите в Италии ранее публично не сообщалось.

Сотрудничество Китая и РФ

Официально Китай не занимает ни чью сторону в войне РФ против Украины, но продолжает сотрудничать с Россией после полномасштабного вторжения. Более того, торговля между Китаем и РФ за годы войны только усиливается. В 2023 году она достигла рекордных 240 млрд долларов. Это более чем в два раза превышает показатель 2020 года.

В декабре прошлого года президент США издал указ об усилении санкций против иностранных банков, помогающих России. Это повлияло на сотрудничество китайских банков с РФ.

Как рассказал Bloomberg, теперь для торговли с Китаем российские компании используют криптовалюту и бартер.

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