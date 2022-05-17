G7 планирует предоставить Украине грантовую помощь на 15 млрд евро, - Reuters

Помощь предусмотрена на три месяца с краткосрочным финансированием преимущественно в виде грантов, которые, в отличие от займов, не нужно возвращать.

Соединенные Штаты уже предложили предоставить половину помощи в виде грантов на сумму 7,5 миллиардов долларов.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что между западными державами также шла дискуссия о том, как можно заставить Россию помочь оплатить масштабную, долгосрочную задачу восстановления Украины.

"Я политически открыт к идее захвата иностранных активов российского центрального банка", - сказал Линднер в интервью немецкому деловому дневнике Handelsblatt и трем другим европейским газетам.

Некоторые политики ЕС призывают использовать российские активы, замороженные Западом, включая около 300 миллиардов долларов резервов российского центрального банка, как деньги на восстановление Украины после окончания войны.

Представитель Минфина США на условиях анонимности сказал, что необходимо рассмотреть юридические, политические прецеденты и политические вопросы, добавив, что существует риск того, что конфискация замороженных активов может помешать переговорам о прекращении войны.

Чиновник сказал, что сейчас Вашингтон больше сосредоточен на удовлетворении немедленных бюджетных потребностей Украины в течение следующих трех месяцев.