G7 підтримає пропозицію ЄС про передачу Україні доходів від активів Росії, - Reuters

За словами джерела видання, "Велика сімка" підтримає пропозицію ЄС на зустрічі на рівні міністрів фінансів країн G7 у Стрезі, яка відбудеться 24-25 травня.

Чиновник, ім'я якого Reuters не розкриває, наголосив, що обговорення стосуватимуться використання доходів від активів РФ, а не самих активів. За його словами, будь-яке рішення має мати підтримку серед країн ЄС та "міцну правову основу".

Він уточнив, що міністри фінансів мають провести підготовчу роботу, яка дозволить лідерам країн G7 ухвалити остаточне рішення на саміті в червні.