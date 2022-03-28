G7 отклонила требование России платить за газ в рублях

Министры энергетики промышленно-развитых стран "Большой семерки" отвергают требования президента Владимира Путина, чтобы "недружественные" страны платили за российский газ рублями.
Об этом заявил министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Все министры стран G7 согласились с тем, что это одностороннее и явное нарушение существующих контрактов", - сказал Хабек.
Он заявил, что министры "Большой семерки" подчеркнули, что заключенные контракты действительны, и компании должны и обязаны их соблюдать.
"Оплата в рублях неприемлема, и мы призываем соответствующие компании не выполнять требование Путина. Попытка Путина разделить нас очевидна, но - как вы можете видеть из этого великого единства и решимости - мы не будем разделены", - подчеркнул Хабек.
Напомним, ранее руководитель Кремля Владимир Путин поручил срочно перейти на рублевый расчет за поставки газ в Европу.
Позже канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на требование РФ платить за газ рублями.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.