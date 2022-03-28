G7 відхилила вимогу Росії платити за газ в рублях

Міністри енергетики промислово-розвинених країн " Великої сімки "відкидають вимоги президента Володимира Путіна, щоб" недружні " країни платили за російський газ рублями.
Про це заявив міністр економіки і захисту клімату Німеччини Роберт Хабек, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Всі міністри країн G7 погодилися з тим, що це одностороннє і явне порушення існуючих контрактів", - сказав Хабек.
Він заявив, що міністри "Великої сімки" підкреслили, що укладені контракти дійсні, і компанії повинні і зобов'язані їх дотримуватися.
"Оплата в рублях неприйнятна, і ми закликаємо відповідні компанії не виконувати вимогу Путіна. Спроба Путіна розділити нас очевидна, але - як ви можете бачити з цієї великої єдності і рішучості - ми не будемо розділені", - підкреслив Хабек.
Нагадаймо, раніше керівник Кремля Володимир Путін доручив терміново перейти на рублевий розрахунок за постачання газ до Європи.
Пізніше канцлер Німеччини Олаф Шольц відреагував на вимогу РФ платити за газ рублями.
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