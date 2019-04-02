В G7 одобрили выводы ОБСЕ о выборах в Украине

Послы стран G7 приветствовали предварительные выводы миссии международных наблюдателей ОБСЕ о проведении первого тура президентских выборов в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter организации.

Так, послы призвали кандидатов и их команды во втором туре президентских выборов действовать в соответствии с законом.

"Послы G7 приветствуют предварительные выводы ОБСЕ и Бюро по демократическим институтам и правам человека и отмечают, что первый тур президентских выборов на Украине, проведенный 31 марта, прошел в конкурентной борьбе и в основном в мирной и безопасной атмосфере", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Центризбирком обработал 95% протоколов. По результатам подсчета, Владимир Зеленский набирает 30,24% голосов, Петр Порошенко - 15.94% голосов и Юлия Тимошенко - 13.39%.

Также ранее Специальный координатор ОБСЕ, почетный президент ПА ОБСЕ Илка Канерва дал оценку выборам в Украине, отметив, что первый тур был конкурентным и свободным.

Кроме того, на пресс-конференции в Вашингтоне генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не будет комментировать выборы в Украине до результатов второго тура.