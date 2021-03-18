G7 назвала Россию стороной конфликта на Донбассе и обещает продлевать санкции

"Мы, министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки и высокий представитель Европейского союза, едины в нашем осуждении действий России по подрыву суверенитета Украины, территориального целостности и независимости", - говорится в заявлении.

"Большая семерка" в очередной раз осудила оккупацию Крыма и Севастополя, нарушение прав крымских татар и призывают освободить политзаключенных и допустить на полуостров международных наблюдателей.

Кроме того, министры выступили против дестабилизации на Донбассе.

"Полное выполнение минских соглашений - это путь к миру. Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником", - говорится в заявлении.

G7 призывает Россию прекратить разжигание конфликта, финансовую и военную поддержку боевиков, а также массовую раздачу российских паспортов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Также "Большая семерка" по-прежнему полностью привержена санкционной политике в отношении России.