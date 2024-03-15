Блінкен заявив про "чіткі сигнали" Ірану проти поставок балістичних ракет Росії

Сполучені Штати Америки надіслали Ірану чіткі сигнали не передавати російським окупантам свої балістичні ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію державного секретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС Австрії Карін Кнайсль.

"Щодо питання про іранські ракети для застосування в Україні. Ми направили дуже чіткі сигнали Ірану не робити цього", - зазначив Блінкен.

Він також додав, що можливе передавання Росії іранських ракет стало серйозною темою для обговорення серед країн Європи та США.

Блінкен попередив, що є "сильна та реальна рішучість" відреагувати у разі, якщо РФ отримає ракети від Ірану.

Що передувало

Нагадаємо, раніше видання Reuters написало про те, що Іран нібито надав російським окупантам близько 400 балістичних ракет. Вони здатні знищувати цілі на відстані до 700 км.

Представник ГУР Андрій Черняк у коментарі РБК-Україна зазначив, що спецслужби перевіряють таку інформацію. Зокрема, інформацію не змогли підтвердити і Сполучені Штати Америки.

Водночас, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія не отримала від Ірану далекобійні ракети.