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G7 едины насчет последствий в случае вторжения России в Украину, - Госдеп

Автор: Анна Полисученко

Главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) "абсолютно едины" в своей обеспокоенности наращиванием РФ военных сил на российско-украинской границе и насчет последствий для Москвы возможного вторжения в Украину. Представитель Госдепартамента высокого ранга заявила об этом по итогам первого дня встречи глав МИД стран G7, которая проходит в Ливерпуле с 11 по 12 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По мнению дипломата, позиции США и других стран G7 все больше сближаются в том, что касается плана введения санкций против РФ в случае ее вторжения в Украину. Она назвала напряженными прошедшие в Ливерпуле переговоры и добавила, что все еще существует дипломатический путь для деэскалации напряженности в отношениях с Россией. "Если Москва решит не идти по дипломатическому пути, то в ответ на это будут масштабные последствия и жесткие издержки, и G7 абсолютно едина в этом", - сказала дипломат.

Главы внешнеполитических ведомств также обсудили Китай и иранскую ядерную программу. По словам представителя Госдепартамента, европейские страны согласились, что добиться с Тегераном сделки по его ядерной программе еще возможно, но времени все меньше.

Ранее мы писали, что США и Германия обсудили агрессию России против Украины.

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Российская ФедерацияG7Государственный департамент США