G20 заморозила задолженности беднейших стран

Министры финансов "Большой двадцатки" (G20) договорились приостановить выплаты по обслуживанию долга для самых бедных стран мира. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Приостановка выплат продлится до конца года, но кредиторы могут рассмотреть вопрос о возможном продлении финансовых мер.

По словам министра финансов Саудовской Аравии Мохаммеда аль-Джадаана, шаги, направленные на замораживание как основных выплат, так и выплат по процентам, высвободят более 20 млрд долларов, которые страны потратят на свои системы здравоохранения для борьбы с пандемией коронавируса.

G20 также призвала частных кредиторов участвовать в этой инициативе на сопоставимых условиях.

Директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева и президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс высоко оценили сделку.

"Это мощная, быстродействующая инициатива, которая сделает многое для защиты жизни и средств существования миллионов самых уязвимых людей", - говорится в их совместном заявлении.

Напомним, Международный валютный фонд освободил от долга 25 стран-членов, чтобы они могли сосредоточить свои финансы для борьбы с пандемией коронавируса.

Также сообщалось, что, по прогнозам МВФ, мировая экономика в 2020 году упадет на 3% , что намного хуже, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов.