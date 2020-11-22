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G20 поддержит страны Африки и продолжит борьбу с изменениями климата

Автор: Александр Белоус

Лидеры 20 крупнейших экономик намерены поддержать африканские страны в преодолении кризиса, связанного с коронавирусом. Списание долга для Африки станет важной темой председательства Италии в G20 в 2021 году.

Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита "Большой двадцатки", сообщает агентство Reuters.

Кроме того, лидеры G20 пообещали приложить все усилия, чтобы поставлять лекарства, тесты и вакцины против COVID-19 по доступной цене и справедливо во всем мире. Это заявление отражает опасения, что пандемия может усугубить глобальные различия между богатыми и бедными.

Группа G20 также заявила, что решение проблемы изменения климата является неотложной задачей и что она привержена более экологически устойчивому будущему.

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Однако никаких решений на саммите G20 не ожидается, поскольку США вышли из Парижского климатического соглашения во время президентства Дональда Трампа.

Вместе с тем, победитель выборов в США Джо Байден уже заверил, что США под его руководством вновь присоединятся к Парижскому соглашению.

Напомним, в начале ноября Соединенные Штаты официально вышли из Парижского климатического соглашения. Американский президент Дональд Трамп объявил об этом шаге еще в июне 2017 года, а процедура выхода началась в ноябре 2019 года.

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