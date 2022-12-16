G20 хоче врегулювання криптоіндустрії після банкрутства біржі FTX

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як пише видання, Індія, яка наразі головує у G20, 13-15 грудня провела в Банґалорі першу зустріч групи представників фінансів і центрального банку. Серед тем зустрічі особлива увага була прикута до проблеми кращого контролю за криптовалютними ринками, яка загострилася після краху криптовалютної біржі FTX.

"Регламент має виходити з ухваленої політичної позиції. Фактично один із пріоритетів, який було поставлено на обговорення, - допомогти країнам досягти консенсусу щодо політичного підходу до криптоактивів. Наслідки криптоактивів для економіки, грошово-кредитної політики та банківського сектора мають бути вивчені, щоб сформувати цей консенсус", - сказав федеральний секретар з економічних питань Індії Аджай Сет.

Крім того, переговори в Банґалорі також стосувалися питань управління вразливістю глобальної заборгованості, фінансування дій щодо боротьби зі зміною клімату та цілей сталого розвитку.