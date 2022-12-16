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G20 хоче врегулювання криптоіндустрії після банкрутства біржі FTX

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Світ, П'ятниця 16 грудня 2022 04:00
G20 хоче врегулювання криптоіндустрії після банкрутства біржі FTX Фото: криптоіндустрія потребує посилення належного контролю з боку урядів (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Країни "Великої двадцятки" прагнуть досягти політичного консенсусу щодо криптоіндустрії з метою поліпшення глобального регулювання цієї сфери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише видання, Індія, яка наразі головує у G20, 13-15 грудня провела в Банґалорі першу зустріч групи представників фінансів і центрального банку. Серед тем зустрічі особлива увага була прикута до проблеми кращого контролю за криптовалютними ринками, яка загострилася після краху криптовалютної біржі FTX.

"Регламент має виходити з ухваленої політичної позиції. Фактично один із пріоритетів, який було поставлено на обговорення, - допомогти країнам досягти консенсусу щодо політичного підходу до криптоактивів. Наслідки криптоактивів для економіки, грошово-кредитної політики та банківського сектора мають бути вивчені, щоб сформувати цей консенсус", - сказав федеральний секретар з економічних питань Індії Аджай Сет.

Крім того, переговори в Банґалорі також стосувалися питань управління вразливістю глобальної заборгованості, фінансування дій щодо боротьби зі зміною клімату та цілей сталого розвитку.

На початку листопада РБК-Україна повідомляло про криптовалютний крах, коли засновник біржі FTX втратив 16 млрд доларів та гроші клієнтів.

Пізніше ми писали, що правоохоронні органи Багамських островів затримали ексгендиректора і засновника збанкрутілої криптовалютної біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда. Запит на арешт видали США.

Додамо, Білий дім зазначив стосовно криптовалют, що вони потребують належного нагляду.

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