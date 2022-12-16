G20 хочет урегулирования криптоиндустрии после банкротства биржи FTX

Страны "Большой двадцатки" стремятся достичь политического консенсуса по криптоиндустрии с целью улучшения глобального регулирования этой сферы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как пишет издание, Индия, которая председательствует сейчас в G20, 13-15 декабря провела в Бангалоре первую встречу группы представителей финансов и центрального банка. Среди тем встречи особое внимание было уделено проблеме лучшего контроля за криптовалютными рынками, которая обострилась после краха криптовалютной биржи FTX.

"Регламент должен исходить из принятой политической позиции. Фактически один из приоритетов, поставленный на обсуждение, - помочь странам достичь консенсуса относительно политического подхода к криптоактивам. Последствия криптоактивов для экономики, денежно-кредитной политики и банковского сектора должны быть изучены, чтобы сформировать этот консенсус", - сказал федеральный секретарь по экономическим вопросам Индии Аджай Сет.

Кроме того, переговоры в Бангалоре также касались вопросов управления уязвимостью глобальной задолженности, финансирования мер борьбы с изменением климата и целей устойчивого развития.