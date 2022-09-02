Только после Фьюри. Усик выбрал соперника для боя на НСК "Олимпийский"

35-летний украинец готов встретиться в ринге с британцем Джо Джойсом. Однако после соблюдения одного условия – бой состоится только после объединительного поединка с Тайсоном Фьюри.

"После Фьюри. С Фьюри отбоксировать, а потом уже можно на "Олимпийском" с Джойсом отбоксировать. Какого-либо мнения о поединке Паркера и Джойса нет. Класс, будут боксировать, тогда посмотрю", – признался Усик.

Ранее WBO обязала украинского чемпиона провести поединок с победителем боя новозеландца и британца 24 сентября. Сильнейший получит титул временного чемпиона организации. В данный момент Паркер – второй номер рейтинга WBO, а Джойс – первый.

На прошлой неделе менеджер Усика Эгис Климас анонсировал объединительный поединок в тяжелом весе против Тайсона Фьюри на конец 2022-начало 2023 гг. Бой, скорее всего, состоится на Ближнем Востоке.