Не Фьюри. Усик выбрал следующего соперника в ринге

35-летний украинский боксер предпочел бы выйти в ринг против экс-чемпиона по версии WBC в тяжелом весе Деонтея Уайлдера. Однако готов подождать итога его ближайшего боя с Робертом Хелениусом.

"Усик хотел бы драться с Уайлдером, но проведет поединок с победителем этого противостояния. Усик отличается от Фьюри. Он ищет победителей, а не проигравших", – объяснил Климас.

Бой Уайлдер – Хелениус состоится 15 октября в Нью-Йорке. Для американского боксера этот поединок станет 46-м в профессиональной карьере. Он одержал 42 победы в хевивейте, но в 2020-2021 гг. дважды проиграл нокаутом Тайсону Фьюри.

Накануне стало известно, что Усик готов помочь Джошуа в подготовке к бою с "Цыганским Королем". Команда недавнего соперника украинца согласилась на распределение гонорара с Фьюри в пропорции 60 на 40 в пользу чемпиона WBC.