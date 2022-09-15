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Не Фьюри. Усик выбрал следующего соперника в ринге

Фото: Александр Усик во время пресс-конференции в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик собрался провести следующий бой в профессионалах в 2023 году, а его команда сузила список потенциальных соперников до двух.

Об этом рассказал менеджер украинца Угас Климас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Ring.

35-летний украинский боксер предпочел бы выйти в ринг против экс-чемпиона по версии WBC в тяжелом весе Деонтея Уайлдера. Однако готов подождать итога его ближайшего боя с Робертом Хелениусом.

"Усик хотел бы драться с Уайлдером, но проведет поединок с победителем этого противостояния. Усик отличается от Фьюри. Он ищет победителей, а не проигравших", – объяснил Климас.

Бой Уайлдер – Хелениус состоится 15 октября в Нью-Йорке. Для американского боксера этот поединок станет 46-м в профессиональной карьере. Он одержал 42 победы в хевивейте, но в 2020-2021 гг. дважды проиграл нокаутом Тайсону Фьюри.

Накануне стало известно, что Усик готов помочь Джошуа в подготовке к бою с "Цыганским Королем". Команда недавнего соперника украинца согласилась на распределение гонорара с Фьюри в пропорции 60 на 40 в пользу чемпиона WBC.

Напомним, что украинец Усик во второй раз одолел Джошуа в августе и сохранил чемпионские пояса в хевивейте.

К слову, ранее опубликовали хронологию событий боя-реванша между Усиком и Джошуа.

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