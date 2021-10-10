Фьюри нокаутировал Уайлдера в третьем поединке за пояс WBC

По ходу поединка оба боксера побывали в ноудаунах. Сначала судья отсчитал нокдаун Уайлдеру в третьем раунде, в четвертом на канвасе побывал Фьюри.

Отметим, британец владел преимуществом и до 11 раунда лидировал на судейских запискам. В 11 раунде серией точных ударов он отправил Уайлдера в тяжелый нокаут.

Этот бой стал третьим между ними. В первом поединке была ничья, а во втором Фьюри победил техническим нокаутом.