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Фьюри нокаутировал Уайлдера в третьем поединке за пояс WBC

Автор: Юлия Бойко

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри в третьем поединке нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и защитил титул чемпиона мира по версии WBC. Нокаут зафиксирован в 11 раунде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию поединка.

По ходу поединка оба боксера побывали в ноудаунах. Сначала судья отсчитал нокдаун Уайлдеру в третьем раунде, в четвертом на канвасе побывал Фьюри.

Отметим, британец владел преимуществом и до 11 раунда лидировал на судейских запискам. В 11 раунде серией точных ударов он отправил Уайлдера в тяжелый нокаут.

Этот бой стал третьим между ними. В первом поединке была ничья, а во втором Фьюри победил техническим нокаутом.

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Деонтей УайлдерТайсон ФьюриБокс