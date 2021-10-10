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Ф'юрі нокаутував Вайлдера в третьому поєдинку за пояс WBC

Автор: Юлія Бойко

Британський суперважкоатлет Тайсон Ф'юрі в третьому поєдинку нокаутував американця Деонтея Вайлдера і захистив титул чемпіона світу за версією WBC. Нокаут зафіксовано в 11 раунді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію поєдинку.

По ходу поєдинку обидва боксери побували в ноудаунах. Спочатку суддя відрахував нокдаун Вайлдеру в третьому раунді, в четвертому на канвасі побував Ф'юрі.

Зазначимо, британець володів перевагою і до 11 раунду лідирував на суддівських записках. У 11 раунді серією точних ударів він відправив Вайлдера у важкий нокаут.

Цей бій став третім між ними. У першому поєдинку була нічия, а в другому Ф'юрі переміг технічним нокаутом.

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Деонтей УайлдерТайсон Ф'юріБокс