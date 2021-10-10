Ф'юрі нокаутував Вайлдера в третьому поєдинку за пояс WBC

По ходу поєдинку обидва боксери побували в ноудаунах. Спочатку суддя відрахував нокдаун Вайлдеру в третьому раунді, в четвертому на канвасі побував Ф'юрі.

Зазначимо, британець володів перевагою і до 11 раунду лідирував на суддівських записках. У 11 раунді серією точних ударів він відправив Вайлдера у важкий нокаут.

Цей бій став третім між ними. У першому поєдинку була нічия, а в другому Ф'юрі переміг технічним нокаутом.