UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Фьюри начал переговоры о возвращении в рестлинг

Фото: Непобедимый боксер-профессионал Тайсон Фьюри (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Чемпион мира WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри в скором времени может появиться в первом за 30 лет рестлинг-шоу в Британии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Talksport.

Менеджмент World Wrestling Entertainment договаривается с "Цыганским Королем" об участии в шоу в Кардиффе. Зрелище запланировано на 3 сентября на "Принсипалити Стэдиум" в валлийской столице.

Для WWE осеннее шоу станет первым в Великобритании за три десятилетия. Участие 33-летнего местного боксера, очевидно, позволит организаторам собрать больше средств. Фьюри уже выступал под эгидой WWE в 2019 году. Тогда он нокаутировал Брона Строумэна, хотя рестлер доминировал в бою.

Тайсон Фьюри дебютировал на профи-ринге в 2008 году. Британец до сих пор остается непобедимым. Он провел 33 поединка, в которых одержал 32 победы (23 – нокаутом). Еще один бой завершился вничью. В 2015-м Фьюри по очкам одолел Владимира Кличко.

В настоящее время британский боксер владеет поясами The Ring и WBA. Фьюри постоянно устраивает заочные споры с другими ведущими тяжеловесами – Александром Усиком и Энтони Джошуа – по поводу потенциального проведения поединков.

Напомним, что британский боксер Джошуа выбрал кумира среди спортсменов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тайсон ФьюриБокс