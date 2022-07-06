Ф'юрі розпочав перемовини про повернення в реслінг

Чемпіон світу WBC у важкій вазі Тайсон Ф'юрі незабаром може з'явитися в першому за 30 років рестлінг-шоу в Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Talksport .

Менеджмент World Wrestling Entertainment домовляється з "Циганським Королем" про участь у шоу в Кардіффі. Видовище запланували на 3 вересня на "Прінсіпаліті Стедіум" у валлійській столиці.

Для WWE осіннє шоу стане першим у Великій Британії за три десятиліття. Участь 33-річного місцевого боксера, вочевидь, дозволить організаторам зібрати більше коштів. Ф'юрі вже виступав під егідою WWE в 2019 році. Тоді він нокаутував Брона Строумена, хоча рестлер домінував упродовж бою.

Тайсон Ф'юрі дебютував на профі-рингу в 2008 році. Британець досі залишається непереможним. Він провів 33 поєдинки, в яких здобув 32 перемоги (23 – нокаутом). Ще один бій завершився внічию. У 2015-му Ф'юрі за очками здолав Володимира Кличка.

Наразі британський боксер володіє поясами The Ring і WBA. Ф'юрі постійно влаштовує заочні суперечки з іншими провідними важковаговиками – Олександром Усиком і Ентоні Джошуа – щодо потенційного проведення поєдинків.