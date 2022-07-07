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Футзальная сборная Украины узнала оппонентов в квалификации к ЧМ-2024

Фото: Футзальная сборная Украины на Евро-2022 (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Соперники сборной Украины по футзалу в квалификации к чемпионату мира-2024 определились после жеребьевки в штаб-квартире УЕФА в Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

"Сине-желтые" начнут отбор в основном раунде. Там украинцы попали в группу 11, где три команды – Украина, Нидерланды и Косово – сыграют в два круга.

Матчи запланированы на сентябрь, октябрь, ноябрь и конец февраля-начало марта следующего года. Победители 12-ти групп автоматически попадут в элитный раунд квалификации. Тем временем вторые будут разделены по результатам на четырех участников элит-раунда и 8 команд в плей-офф.

Матчи на вылет четыре пары сборных сыграют дома и на выезде. Победители плей-офф присоединятся к шестнадцати сборным элит-раунда. Их снова разделят на группы – пять квартетов, победители которых получат путевки на ЧМ-2024. Четыре из пяти вторых команд в еще одном плей-офф определят двух обладателей путевок на Мундиаль.

ФИФА еще не определил хозяина чемпионата мира. Сборная Украины играла на пяти планетарных форумах. Лучший результат – 4-е место на ЧМ-1996.

К слову, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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