Футзальна збірна України дізналася опонентів у кваліфікації до ЧС-2024

"Синьо-жовті" розпочнуть відбір із основного раунду. Там українці потрапили до групи 11, де три команди – Україна, Нідерланди та Косово – зіграють у два кола.

Матчі заплановані на вересень, жовтень, листопад цьогоріч і кінець лютого-початок березня наступного року. Переможці 12-ти груп автоматично потраплять до елітного раунду кваліфікації. Натомість другі будуть розділені за результатами на чотирьох учасників еліт-раунду та 8 команд у плей-офф.

Матчі на виліт чотири пари збірних зіграють вдома та на виїзді. Переможці плей-офф приєднаються до шістнадцятки збірних еліт-раунду. Їх знову розділять на груп – п'ять квартетів, переможці яких отримають путівки на ЧС-2024. Чотири з п'яти других команд у ще одному плей-офф визначать двох володарів путівок на Мундіаль.

ФІФА ще не визначила господаря чемпіонату світу. Збірна України грала на п'яти планетарних форумах. Найкращий результат – 4-те місце на ЧС-1996.