Футзальна збірна України злетіла в рейтингу ФІФА на найвищу сходинку в історії

Українські футзалісти після здобуття "бронзи" на Мундіалі вперше потрапила до топ-10. "Синьо-жовті" опинились на дев'ятій сходинці – це найкращий результат у історії.

У попередній версії, яку ФІФА оприлюднила у травні, Україна була 12-ю. Після вдалого виступу на ЧС-2024 "синьо-жовті" показали найкращий прогрес у рейтингу за очками – 103,72. Завдяки цьому вдалося обійти Узбекистан, Таїланд і Францію.

Серед інших змін у топ-10 відзначимо прогрес Аргентини, що піднялася на третє місце, потіснивши Іспанію. На три рядки стрибнув Казахстан, який тепер п'ятий. А збірні Ірану та Марокко втратили свої позиції. Очолює рейтинг, як і раніше, чемпіон світу – Бразилія, друге місце за Португалією.

У матчі за 3-тє місце на ЧС-2024 збірна України розтрощила Францію (7:1). Українці вперше завоювали нагороди чемпіонатів світу. Бронзовими призерами стали голкіпери Ципун, Сухов, Савенко, а також універсали Швед, Мельник, Жук, Микитюк, Семенченко, Чернявський, Абакшин, Зварич, Фаренюк, Корсун, Шотурма.