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Футзальна збірна України злетіла в рейтингу ФІФА на найвищу сходинку в історії

П'ятниця 11 жовтня 2024 18:21
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Футзальна збірна України злетіла в рейтингу ФІФА на найвищу сходинку в історії Фото: Збірна України святкує "бронзу" на ЧС-2024 (facebook.com/UKRAINEFUTSAL)
Автор: Андрій Костенко

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оновила рейтинг чоловічих команд за підсумками чемпіонату світу-2024, де збірна України завоювала бронзові медалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Українські футзалісти після здобуття "бронзи" на Мундіалі вперше потрапила до топ-10. "Синьо-жовті" опинились на дев'ятій сходинці – це найкращий результат у історії.

У попередній версії, яку ФІФА оприлюднила у травні, Україна була 12-ю. Після вдалого виступу на ЧС-2024 "синьо-жовті" показали найкращий прогрес у рейтингу за очками – 103,72. Завдяки цьому вдалося обійти Узбекистан, Таїланд і Францію.

Серед інших змін у топ-10 відзначимо прогрес Аргентини, що піднялася на третє місце, потіснивши Іспанію. На три рядки стрибнув Казахстан, який тепер п'ятий. А збірні Ірану та Марокко втратили свої позиції. Очолює рейтинг, як і раніше, чемпіон світу – Бразилія, друге місце за Португалією.

Футзальна збірна України злетіла в рейтингу ФІФА на найвищу сходинку в історії

У матчі за 3-тє місце на ЧС-2024 збірна України розтрощила Францію (7:1). Українці вперше завоювали нагороди чемпіонатів світу. Бронзовими призерами стали голкіпери Ципун, Сухов, Савенко, а також універсали Швед, Мельник, Жук, Микитюк, Семенченко, Чернявський, Абакшин, Зварич, Фаренюк, Корсун, Шотурма.

Раніше ФІФА роздала індивідуальні призи за футзальний ЧС-2024.

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