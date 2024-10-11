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Футзальная сборная Украины взлетела в рейтинге ФИФА на самую высокую строчку в истории

Пятница 11 октября 2024 18:21
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Футзальная сборная Украины взлетела в рейтинге ФИФА на самую высокую строчку в истории Фото: Сборная Украины отмечает "бронзу" на ЧМ-2024 (facebook.com/UKRAINEFUTSAL)
Автор: Андрей Костенко

Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг мужских команд по итогам чемпионата мира-2024, где сборная Украины завоевала бронзовые медали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Украинские футзалисты после выигрыша "бронзы" на Мундиале впервые попала в топ-10. "Сине-желтые" оказались на девятой строчке – это лучший результат в истории.

В предыдущей версии, которую ФИФА обнародовала в мае, Украина была 12-й. После удачного выступления на ЧМ-2024 "сине-желтые" показали лучший прогресс в рейтинге по очкам – 103,72. Благодаря этому удалось обойти Узбекистан, Таиланд и Францию.

Среди других изменений в топ-10 отметим прогресс Аргентины, которая поднялась на третье место, потеснив Испанию. На три строчки прыгнул Казахстан, который теперь пятый. А сборные Ирана и Марокко утратили свои позиции. Возглавляет рейтинг по-прежнему чемпион мира – Бразилия, второе место у Португалии.

Футзальная сборная Украины взлетела в рейтинге ФИФА на самую высокую строчку в истории

В матче за 3-е место на ЧМ-2024 сборная Украины сокрушила Францию ​​(7:1). Украинцы в первый раз завоевали награды чемпионатов мира. Бронзовыми призерами стали голкиперы Цыпун, Сухов, Савенко, а также универсалы Швед, Мельник, Жук, Микитюк, Семенченко, Чернявский, Абакшин, Зварыч, Фаренюк, Корсун, Шотурма.

Ранее ФИФА раздала индивидуальные призы за футзальный ЧМ-2024.

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