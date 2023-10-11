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Футзальна збірна України зіграла внічию із Сербією у відборі до ЧС-2024

Фото: "Синьо-жовті" не дотиснули сербів (facebook.com/UKRAINEFUTSAL)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України з футзалу не змогла переграти збірну Сербії у номінально домашньому матчі кваліфікації до чемпіонату світу 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

ЧС-2024, кваліфікація, група B

Україна – Сербія – 1:1

Голи: Жук, 25:17 – Петров, 16:00

 

 

 

Після ганебного фіаско вдома (1:6) балканці вийшли налаштованими на реванш. Із перших хвилин сербські футзалісти захопили ініціативу та фактично не випускали українців із власної половини. Два моменти змарнував Томіч, а відкрив рахунок дальнім ударом із рикошетом Петров.

На старті другої половини Сербія могла розвинути успіх. Наприклад, Марінковіч не зміг поцілити в площину воріт із перспективної позиції. Натомість з пострілом Райчевіча впорався Савенко.

Зрештою, збірна України покарала сербів за таке марнотратство. Це Шотурма прострілив на Жука, а він розібрався з воротарем, пробивши над Вулічем. "Синьо-жовті" спробували дотиснути опонентів, але ті неабияк огризалися. Більше команди не забивали.

Втрата очок із балканцями погіршила шанси української команди на перемогу в квартеті. Так, поки підопічні Олександра Косенка в лідерах (7 очок), але збірна Польщі (6 пунктів) провела на матч менше. Очний поєдинок команд відбудеться в грудні.

До слова, напередодні УЄФА передумав повертати юнацькі команди РФ у турніри під своєю егідою.

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