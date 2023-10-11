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Футзальная сборная Украины сыграла вничью с Сербией в отборе к ЧМ-2024

Фото: "Сине-желтые" не дожали сербов (facebook.com/UKRAINEFUTSAL)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины по футзалу не смогла обыграть сборную Сербии в номинально домашнем матче квалификации к чемпионату мира 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

ЧМ-2024, квалификация, группа B

Украина – Сербия – 1:1

Голы: Жук, 25:17 – Петров, 16:00

 

 

 

После позорного фиаско дома (1:6) балканцы вышли настроенными на реванш. С первых минут сербские футзалисты захватили инициативу и фактически не выпускали украинцев со своей половины. Два момента упустил Томич, а открыл счет дальним ударом с рикошетом Петров.

На старте второй половины Сербия могла развить успех. Например, Маринкович не смог попасть в створ ворот с перспективной позиции. В свою очередь с выстрелом Райчевича справился Савенко.

В конце концов, сборная Украины наказала сербов за такое расточительство. Это Шотурма прострелил на Жука, а он разобрался с вратарем, пробив над Вуличем. "Сине-желтые" попытались дожать оппонентов, но те изрядно огрызались. Больше команды не забивали.

Потеря очков с балканцами ухудшила шансы украинской команды на победу в квартете. Да, пока подопечные Александра Косенко в лидерах (7 очков), но сборная Польши (6 пунктов) провела на матч меньше. Очный поединок команд состоится в декабре.

К слову, накануне УЕФА передумал возвращать юношеские команды РФ в турниры под своей эгидой.

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