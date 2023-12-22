Футзальна збірна України завершила рік у топ-5 команд Європи: які наслідки

"Синьо-жовті" йдуть на 5-й сходинці в рейтингу збірних Європи. Попереду нашої команди опинилися Португалія, Росія, Іспанія і Казахстан.

Збірна України нещодавно завоювала пряму путівку на ЧС-2024. Вдалі результати національної команди допоможуть і клубному футзалу. На відміну від традиційного футболу, результати футзальних збірних впливають на представництво країни в єврокубках.

П'яте місце України дозволить відправити до Ліги чемпіонів золотого та срібного призерів першості. Щоправда, для гарантії такого підсумку потрібно втриматися в топ-5 на кінець квітня. Навесні визначиться і чемпіон України.