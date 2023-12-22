Футзальная сборная Украины завершила год в топ-5 команд Европы: какие последствия

"Сине-желтые" идут на 5-й строчке в рейтинге сборных Европы. Впереди нашей команды оказались Португалия, Россия, Испания и Казахстан.

Сборная Украины недавно завоевала прямую путевку на ЧМ-2024. Удачные результаты национальной команды помогут и клубному футзалу. В отличие от традиционного футбола результаты футзальных сборных влияют на представительство страны в еврокубках.

Пятое место Украины позволит отправить в Лигу чемпионов золотого и серебряного призеров первенства. Правда, для гарантии такого итога следует удержаться в топ-5 на конец апреля. Весной определится и чемпион Украины.