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Футзальна збірна України завершила рік у топ-5 команд Європи: які наслідки

Київ, П'ятниця 22 грудня 2023 16:00
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Футзальна збірна України завершила рік у топ-5 команд Європи: які наслідки Фото: Керманич збірної України Олександр Косенко (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Україна замкнула п'ятірку найсильніших національних команд Європи за підсумками 2023 року. Це дозволить отримати два місця у футзальній Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

"Синьо-жовті" йдуть на 5-й сходинці в рейтингу збірних Європи. Попереду нашої команди опинилися Португалія, Росія, Іспанія і Казахстан.

Збірна України нещодавно завоювала пряму путівку на ЧС-2024. Вдалі результати національної команди допоможуть і клубному футзалу. На відміну від традиційного футболу, результати футзальних збірних впливають на представництво країни в єврокубках.

П'яте місце України дозволить відправити до Ліги чемпіонів золотого та срібного призерів першості. Щоправда, для гарантії такого підсумку потрібно втриматися в топ-5 на кінець квітня. Навесні визначиться і чемпіон України.

До слова, раніше ФІФА та УЄФА програли суд Суперлізі щодо недоброчесної конкуренції.

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